Atelier « couleurs au Moyen-Age » 3 place Princesse de Polignac Polignac, 21 juillet 2023, Polignac.

Polignac,Haute-Loire

Concevez votre propre décor à partir de pigments comme au Moyen-Age. Vous découvrirez que les teintures de textiles provenaient également de la nature..

2023-07-21 15:00:00 fin : 2023-08-25 18:00:00. .

3 place Princesse de Polignac Forteresse de Polignac

Polignac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Design your own decor using pigments, just as in the Middle Ages. You’ll discover that textile dyes also came from nature.

Diseña tu propia decoración utilizando pigmentos como en la Edad Media. Descubrirás que los tintes textiles también proceden de la naturaleza.

Entwerfen Sie Ihre eigene Dekoration aus Pigmenten wie im Mittelalter. Sie werden entdecken, dass auch Textilfarbstoffe aus der Natur stammten.

