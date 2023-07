Atelier blason 3 place Princesse de Polignac Polignac, 19 juillet 2023, Polignac.

Polignac,Haute-Loire

En famille, initiez-vous à l’art de l’héraldique ; concevez votre propre blason et découvrez les armes utilisées sur le champ de bataille..

2023-07-19 15:00:00 fin : 2023-08-23 18:00:00. .

3 place Princesse de Polignac Forteresse de Polignac

Polignac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



As a family, learn the art of heraldry; design your own coat of arms and discover the weapons used on the battlefield.

Pruebe en familia el arte de la heráldica, diseñe su propio escudo y descubra las armas utilizadas en el campo de batalla.

Entwerfen Sie Ihr eigenes Wappen und lernen Sie die Waffen kennen, die auf dem Schlachtfeld verwendet wurden.

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay