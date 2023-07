Initiation au tir à l’arc 3 place Princesse de Polignac Polignac, 18 juillet 2023, Polignac.

Polignac,Haute-Loire

Au pied du donjon, une équipe d’archers expérimentés vous apprend à manier et tirer avec un arc et des flèches !

Enfants et adultes peuvent profiter de cette animation..

2023-07-18 15:00:00 fin : 2023-08-22 18:00:00. EUR.

3 place Princesse de Polignac Forteresse de Polignac

Polignac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



At the foot of the keep, a team of experienced archers will teach you how to handle and shoot a bow and arrow!

Children and adults alike can take part.

Al pie del torreón, un equipo de arqueros experimentados le enseñará a manejar y disparar un arco y una flecha

Tanto niños como adultos podrán disfrutar de esta actividad.

Am Fuße des Bergfrieds bringt Ihnen ein Team von erfahrenen Bogenschützen bei, wie man mit Pfeil und Bogen umgeht und schießt!

Kinder und Erwachsene können von dieser Animation profitieren.

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay