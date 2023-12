AU RETOUR DU MARCHÉ – MENU NOËL ET DE LA SAINT-SYLVESTRE – À EMPORTER 3 Place Paul Ladmirault La Plaine-sur-Mer, 1 décembre 2023, La Plaine-sur-Mer.

La Plaine-sur-Mer,Loire-Atlantique

Pour vos fêtes de fin d’année, le restaurant Au Retour du Marché à la Plaine-sur-Mer vous propose son Menu de Noël et de la Saint-Sylvestre à emporter….

.

2023-12-24 fin : 2023-12-24 11:30:00. .

3 Place Paul Ladmirault

La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire



For your end-of-year celebrations, the Au Retour du Marché restaurant in La Plaine-sur-Mer offers its Christmas and New Year’s Eve Takeaway Menu….

Para sus fiestas de fin de año, el restaurante Au Retour du Marché de La Plaine-sur-Mer le propone su menú de Navidad y Nochevieja para llevar….

Für Ihre Feiertage bietet das Restaurant Au Retour du Marché in La Plaine-sur-Mer sein Weihnachts- und Silvestermenü zum Mitnehmen…..

Mise à jour le 2023-11-28 par eSPRIT Pays de la Loire