Nashville Pussy 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement, 10 juillet 2024, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-10 20:30:00

fin : 2024-07-10

Nashville Pussy vous donne rendez-vous sur la scène du Molotov le 10 juillet..

Nashville Pussy vous donne rendez-vous sur la scène du Molotov le 10 juillet.

[Hard-rock – USA]



Lemmy a personnellement béni Nashville Pussy en les appelant « le dernier grand groupe de Rock and Roll américain »… et Lemmy devrait le savoir.



Au cours des deux dernières décennies, Nashville Pussy a prêché son évangile décadent aux côtés de Motörhead dans chaque avant-poste rock, de l’Asie à l’Europe et vice versa.

Élevé au son des amplis Marshall, des guitares Gibson, du Jack Daniels et de l’herbe, Nashville Pussy est le bâtard issu du mariage entre le camionneur dément au langage fleuri Blaine Cartwright et la prodige de la guitare Ruyter Suys, modèle vivant d’école d’art et conductrice de tracteur. Né dans la Bible Belt baptiste profonde du Kentucky, Blaine Cartwright utilisait les Ramones et les New York Dolls pour rester sain d’esprit, tandis qu’à Vancouver, au Canada, la jeune hippie de 8 ans Ruyter Suys reprenait la guitare de son père en jouant du Led Zeppelin et du Jimi Hendrix.

« Nous nous sommes mariés sur un défi après avoir pris de l’acide, Nashville Pussy est notre bébé », déclare Suys.



Une fois les bouteilles de whisky vidées, Nashville Pussy a fait vibrer la scène. Six albums studio plus tard, le groupe a maintenant joué devant des centaines de milliers de fans dans près de quarante pays, partageant la scène avec certains des plus grands groupes de la planète, dont ZZTop, Slayer, Iron Maiden, Black Sabbath et Lynyrd Skynyrd.



Beaucoup pensent maintenant que le groupe a réuni la formation classique de Nashville Pussy. Cette section rythmique est la base sur laquelle Blaine et Ruyter – qui figure régulièrement en tête des sondages de la « meilleure guitariste au monde” » – construisent leur son rugissant et féroce.



« Si un meilleur groupe que Nashville Pussy a ouvert pour Motörhead, je ne les ai jamais entendus » – Lemmy

EUR.

3 Place Paul Cézanne Le Molotov

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-18 par Ville de Marseille