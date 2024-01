The Delta Bombers 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement, samedi 29 juin 2024.

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 20:30:00

fin : 2024-06-29

Le groupe s’est rencontré à Las Vegas à l’adolescence et s’est lancé à partir de 2008 en jouant partout, des casinos huppés du Strip de Las Vegas aux cantinas rurales du Mexique, en passant par les endroits les plus isolés que les États-Unis ont à offrir

Avec leurs prestations scéniques qui donnent la pêche et leur son qui déchire le temps, la musique des Delta Bombers est à l’image de la ville d’où ils viennent. Le groupe s’est rencontré à Las Vegas à l’adolescence et s’est lancé à partir de 2008 en jouant partout, des casinos huppés du Strip de Las Vegas aux cantinas rurales du Mexique, en passant par les endroits les plus isolés que les États-Unis ont à offrir. Pendant des années, le groupe a travaillé dur jusqu’à l’enregistrement attendu et la sortie de leur nouvel album “Neon Sounds”. Ces 11 morceaux sont libres de toute convention de genre mais lourds de mélodie et de sensibilité d’écriture, transportant leur public dans un monde qui valorise le contenu et la créativité plutôt que la tendance.



Produit et mixé par Mark Neill, lauréat d’un Grammy Award (Black Keys, J.D. McPherson, Charley Crockett), Neon Sounds capture l’âme et le cran d’un groupe qui a longtemps échappé à toute catégorisation. “Nous voulons que notre album ressemble à la musique que nous aimons, c’est-à-dire à un peu de tout”, explique le guitariste Andrew Himmler, qui a passé trois semaines dans les studios Soil of the South à Valdosta, en Géorgie, avec ses compagnons Chris Moinichen (chant et acoustique), Gregorio Garcia (basse) et P.J. Franco (batterie/percussion, clavier). “Nous écoutons Cypress Hill et Johnny Cash. Les Beatles, Sam Cooke et Hank Williams ; pourquoi ne pas essayer d’incorporer tout cela dans notre son et faire danser les gens”, ajoute Himmler. C’est exactement ce que fait “Neon Sounds”, le nouveau gros son des grands espaces.

EUR.

3 Place Paul Cézanne Le Molotov

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-08 par Ville de Marseille