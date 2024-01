Viva Belgrado 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement, dimanche 7 avril 2024.

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 20:30:00

fin : 2024-04-07

Viva Belgrado vous donne rendez-vous au Molotov le 7 avril.

[Post-Hardcore, Screamo – Es]



Depuis leur premier concert à Cordoue fin 2011, Viva Belgrado a donné plus de 200 concerts dans 27 pays (Espagne, Portugal, France, Italie, Suisse, Andorre, Autriche, Slovénie, Slovaquie, Pologne, Roumanie, Serbie, Croatie, Hongrie, Allemagne, Danemark, Suède, Belgique, Royaume-Uni, Biélorussie, Lituanie, Russie, Japon, Mexique, Colombie, Guatemala et Costa Rica), notamment lors de festivals de musique tels que Primavera Sound, Resurrection Fest, Download ou le Palacio de los Deportes de Madrid.



Leur troisième album, « Bellavista », est sorti en CD et en vinyle chez Aloud Music Ltd (Barcelone), Tokyo Jupiter Records (Tokyo) et Walking Is Still Honest (Berlin), et s’est déjà vendu à plus de 1500 exemplaires. Bellavista a également fait l’objet de trois couvertures pour Viva Belgrado, dans les deux magazines de musique alternative les plus importants d’Espagne : Mondosonoro et RockZone. La semaine de sa sortie, Bellavista est entré dans la liste des albums les plus écoutés de la semaine en Espagne, une liste principalement habitée par le reggaeton, l’EDM et le rap.



Leur nouvel album, Cancionero de lo Cielos, sortira le 19 janvier via leur label fraîchement créé, Fueled By Salmorejo. Les 500 copies du premier pressage ont déjà été vendues en pré-commande.

3 Place Paul Cézanne Le Molotov

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



