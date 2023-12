Peter Kernel 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement, 25 mars 2024, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-25 20:30:00

fin : 2024-03-25

Peter Kernel en concert sur la scène du Molotov le 25 mars..

[Art-rock – CH/CA]



Peter Kernel est un duo post-pop-art-punk suisse canadien formé par Aris Bassetti et Barbara Lehnhoff (alias Camilla Sparksss). Ils travaillent ensemble et produisent leur propre musique depuis 2005.



Au cours des dernières années, Peter Kernel a donné plus de 800 concerts en Europe et au Canada. Leur musique est à la fois vide et simplement compliquée. C’est de la pop, c’est du rock, c’est expérimental, et c’est pourquoi ils ont été sollicités pour jouer dans de nombreuses situations différentes, telles que le Festival Paleo, le Montreux Jazz Festival, la Fashion Week de Milan, des piscines, le Centre Culturel Suisse à Paris, des festivals de métal, des musées et des salles de concert comme le HMV Forum à Londres ou le Soundlabs Festival dans un stade en Italie. De manière très naturelle, Aris et Barbara s’expriment à travers des sons et des chansons ; parfois ils peuvent être très doux et d’autres fois très intenses et bruyants. Leur sens de la mélodie a été reconnu à maintes reprises au fil des ans par divers journalistes.



En 2018, ils ont sorti leur quatrième album studio, « The Size Of The Night ». Un album important considéré par le public et les médias comme « l’un des plus beaux du groupe ». Il s’est directement classé parmi les meilleurs albums de l’année pour de nombreux magazines et webzines dans toute l’Europe. La même année, ils composent la musique pour la série web « La Strategia Dell’Acqua » pour la télévision suisse italienne. En 2019, ils signent la musique du film “L’Ombra Del Figlio” du réalisateur Fabio Pellegrinelli.

3 Place Paul Cézanne Le Molotov

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-15 par Ville de Marseille