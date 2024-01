JMSN 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement, vendredi 15 mars 2024.

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15

JMSN vous donne rendez-vous au Molotov le 15 mars.

[Alternative R&B / Soul / Electronica – USA]



JMSN, auteur-compositeur-interprète et producteur de talent, est connu pour sa voix expressive et ses performances envoûtantes. Avec son mélange unique de R&B, de funk et de sons électroniques, il a captivé le public du monde entier.



Préparez-vous à être époustouflé lorsque JMSN montera sur scène, délivrant ses tubes qui figurent dans les hit-parades et les préférés des fans. De ses ballades qui font vibrer l’âme à ses morceaux groovy up-tempo, sa musique vous fera danser et chanter jusqu’au bout de la nuit.



Ne manquez pas cette occasion de découvrir l’incroyable performance live de JMSN dans la ville vibrante de Marseille. Rassemblez vos amis et préparez-vous à vous immerger dans une nuit de mélodies pleines d’âme et de rythmes contagieux.

3 Place Paul Cézanne Le Molotov

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-29 par Ville de Marseille