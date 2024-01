Moonball + Holydanger + Coquard 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement, vendredi 8 mars 2024.

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:30:00

fin : 2024-03-08

Rendez-vous au Molotov le 8 mars avec Moonball + Holydanger + Coquard en concert.

[Punk HxC, Rock Alternatif Grunge]



Au programme de la soirée :



• Moonball

[Grunge / Alt rock – Fr]

Moonball explore l’équilibre entre le grunge et le rock alternatif. Formé par Nicolas Exposito, membre fondateur de Landmvrks, Moonball délivre une énergie brute spécifique à leur style, déployant des riffs agressifs et des mélodies entêtantes. Sorti mi-2023, leur premier EP « Mysterland » est influencé par des groupes tels que Nirvana, Basement, Superheaven et met en valeur pour la première fois les capacités vocales d’Exposito en tant que chanteur principal. Cet EP saura satisfaire tous les anciens et les nouveaux fans du genre.



• Holydanger

[Alt Rock – Fr]

Holydanger est né à Paris, en 2021. Après quelques mois enfermés dans une grotte, ils choisissent de s’associer au producteur anglais Jim Spencer et à l’ingénieur des studios Abbey Road Frank Arkwright pour donner vie à leur premier album. Ils sont peut-être fauchés à jamais, mais au moins, ils ont un son fantastique.



• Coquard

[Punk HxC – Fr]

3 Place Paul Cézanne Le Molotov

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



