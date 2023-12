Jozef Van Wissem + Hemene 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement, 6 mars 2024, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 20:30:00

fin : 2024-03-06

Rendez-vous au Molotov le 6 mars avec Jozef Van Wissem + Hemene..

En concert ce soir



• Jozef Van Wissem

[Avant-garde Néoclassique – NL]



La capacité de constamment extraire quelque chose de différent et celle d’explorer de nouveaux territoires est évidente dans la vaste discographie de Van Wissem, jusqu’à son dernier album, The Night Dwells in the Day. Au fil des ans, il a sorti d’innombrables albums solo, collaboré avec Jim Jarmusch et Tilda Swinton et créé des bandes originales de jeux vidéo et de films pour lesquelles il a été primé, du film Only Lovers Left Alive de Jarmusch au film de 2023 de Pierre Creton, A Prince.



La genèse de son dernier album a commencé pendant le confinement à Varsovie, où Van Wissem partage son temps entre Rotterdam. The Call of the Deathbird était la première chanson qu’il a écrite pour l’album, une chanson qui, sur une mélodie hypnotique mais magnifiquement fluide et pincée, capture des scènes de rues désertes, de mort et l’isolement intense qui nous a tous saisis.

Bien qu’une chanson écrite pendant, et à propos, de la pandémie soit devenue le centre de l’album, le reste de celui-ci se confronte au monde tel qu’il évoluait et à toutes les dualités qui ont suivi.



Une essence persistante de la nuit pendant la lumière fraîche du jour – quelque chose de liminal et crépusculaire – semble appropriée pour la musique de l’album. Une musique parsemée de jolies mélodies jouées avec grâce et fluidité, ainsi que des moments d’une teinte plus sombre et menaçante.



• Hemene

[Power ambient/industrial/folk – FR]

3 Place Paul Cézanne Le Molotov

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



