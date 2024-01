Ni Queue Ni Pouet 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement, samedi 24 février 2024.

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 20:00:00

fin : 2024-02-24

Rendez-vous au Molotov le 24 février avec Ni Queue Ni Pouet.

[Fanfare – FR]



Ni Queue Ni Pouet est une fanfare composée de 12 étudiant.e.s lyonnais.es et marseillais.es dont les morceaux sont tous droits venus du pop rock, rock et musiques électroniques des années 2000 à 2010.

Nous avons pour projet de réaliser un voyage solidaire et musical en Amérique du Sud, plus précisément au Chili, Pérou et Colombie. Sur place nous allons travailler avec plusieurs associations locales qui nous permettront de proposer à des jeunes en foyer diverses activités musicales, culturelles, d’aide aux devoirs, de cuisine et autres…



Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’association Fanfare Sans Frontières qui permet à différents projets similaires de voir le jour chaque année.

Notre départ est prévu le 6 mars et pour cette occasion nous avons décidé de rassembler une grande partie des différentes fanfares marseillaises aillant réalisé ce type de voyage ces dernières années. À savoir Odyssound, Note Away, 3 Francs 6 Sous et La Fanfare Moufle.

Venez plonger dans l’univers de la fanfare à prix libre pour une soirée dynamique, musicale et désaccordée.

EUR.

3 Place Paul Cézanne Le Molotov

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-28 par Ville de Marseille