Mali + Young Lords- United For Jamaica Support Show 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement, vendredi 23 février 2024.

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 20:00:00

fin : 2024-02-23

Rendez-vous au Molotov le 23 février avec Mali + Young Lords- United For Jamaica Support Show.

[Groove, Hip Hop, Reggae, Soul]



Mali (Hip hop / Groove) & Young lords (Reggae / Soul) se rassemblent sur la scène du Molotov pour soutenir le travail de « United for jamaica ». Fondation crée par l’association « Kabba Roots qui œuvre depuis plus de 10 ans dans le quartier de rockfort à Kingston (JA).



• Mali

[Hip-hop / Groove – FR]



Nouvelle artiste émergente de la scène Hip-Hop / Rap du sud de la France, Mali est The artiste à découvrir urgemment. Chanteuse, rappeuse, multi-instrumentiste, Mali est à écouter absolument, d’abord parce qu’on adore le paradoxe entre les instrus qui tabassent, et la voix d’une fraicheur absolue; ensuite parce que quand on trouve un univers musical aussi intelligemment ficelé au niveau des samples et des sons, forcément on adore et on redemande de ses refrains contagieux.



En terme de flow, Malitrouve un parfait équilibre entre chant et rap, entre harmonies vocales et couplets qui découpent : c’est instinctif, c’est mélodieux et ça fait irrémédiablement bouger la tête ! À noter, cet indéfinissable côté “Cumbia” qu’on trouve au détour de certains couplets, évidemment ça chante aux oreilles !



Batteuse depuis l’âge de 10 ans, elle oscille ensuite entre basse, piano et chant, puis commence à composer ses propres instrus et écrire ses propres textes. Mali développe ainsi son projet depuis 2 ans. Elle est repérée puis lauréate du tremplin Class’Eurock 2022, qui fera décoller sa détermination, et lui faire vivre ses premières scènes de Festival Français et Européens : WesterPop Festival (Rotterdam), le festoch du Moulin (Toulouse), le RedMoon Festival (Aix), et lui a permis de faire la 1ère partie de Soom T, Vanupié, Flox, Pogo Car Crash Control, La Petite Fumée.



• Young Lords

[Reggae / Soul – FR]



Alex Keren est un chanteur Soul / Pop qui a arpenté les clubs londoniens et autres scènes parisiennes et travaille aussi en temps qu’ingénieur du son et producteur. Le son roots vient des HandCart qui sévissent depuis plus de 10 ans sur toutes les scènes reggae d’Europe aux côtés d’artistes reggae internationaux (Abyssinians, Mighty Diamonds, Pablo Moses, Linval Thompson ..).



Dés les premiers jours de studio passés ensemble, la magie opère, le son chaud, puissant et organique des HandCart se mêle à merveille avec la voix d Alex Keren. L’âme de Young Lords se dessine, leur groove, leur message. Un son lourd aux arrangements subtils, un message conscient, positif et empli d’amour.



Pendant que les HandCart travaillent en parallèle sur les premiers mix du projet, Alex leur fait parvenir les voix du titre Rockin’it, un morceau qui sent bon les 70’s. Ce fut pour eux comme une évidence d’inviter Dennis Alcapone, précurseur du style DJ dans les années 70 à Kingston. L’ayant accompagné avec The HandCart sur plusieurs tournées, Al arrive à lui faire écouter le titre, l’invitant sur la version. Rapidement Dennis Alcapone accepte d’y poser sa voix, pour le plus grand plaisir des Young Lords.



Seront finalisés en derniers, le planant Rise qui délivre un message de conscience et de paix, le ska Someone else qui sautille sans perdre la consistance du m,essage d’humanité, Beauties of life au son vintage irrésistible et le morceau final, l’acoustique Precious clôturant l’album sur un hymne à la vie. L’album « Rise » est chargé d’énergies positives et d’espoir. Musicalement, l’opus est un véritable voyage à travers diverses influences reggae, le tout porté par une voix soul emmenant le reggae « ailleurs » en en faisant une pop moderne du meilleur goût. Young Lords présente un album qui fait du bien aux cœurs, au corps et aux âmes.

3 Place Paul Cézanne Le Molotov

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



