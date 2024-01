Bad Punx Fest 2024 – Day 2 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement, samedi 10 février 2024.

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 20:00:00

fin : 2024-02-10

Rendez-vous au Molotov le 10 février pour la deuxième soirée Bad Punx Fest 2024.

[Grunge, Punk, Rock]



Marseille Bad Punx Festival Volume #2



• Back From The Grave

[Hardcore Punk – Turin, IT]

Véritables phénomènes de la scène transalpine, les BFTG font leur retour en France après un petit weekend tour avec Rats Don’t Sink à l’automne 2022 lors duquel ils avaient notamment enflammé La Salle Gueule.

Navigant entre le Punk lourd et agressif des premiers Gallows et un Modern Hardcore mélodique et puissant, ils mêlent Beauté et Violence avec perfection.

A ne manquer sous aucun prétexte.



• Rats Don’t Sink

[Hardcore Punk – Marseille, FR]

Rats Don’t Sink (Les Rats Ne Coulent Pas) est un groupe de Hardcore Punk formé à Marseille en Janvier 2014. Depuis près d’une décennie le quatuor a arpenté le Sud de la France, l’Espagne et l’Italie, partageant la scène avec des groupes comme The Casualties, The Exploited, Bishops Green, Lion’s Law, Komintern Sect ou encore Grade 2, pour n’en citer que quelques-uns. À ce jour ils ont sorti 4 disques entre 2018 et 2021 et un nouvel album est prévu de sortir début 2024 !



• Happy Fist

[Beatdown Hardcore – Marseille, FR]

La crème du Beatdown Marseillais, avec d’anciens membres d’Hate In Front ou encore Taken By The Tide, et le chanteur actuel des légendaires Disturb !

Happy Fist, c’est lourd, c’est brutal, mais également dansant et leur bonne humeur est fatalement contagieuse !

Préparez-vous bien physiquement avant leur set car il risque de vous transformer en ninja que vous le vouliez ou non.



• Never Give Up

[Hardcore – Toulon, FR]

Les Toulonnais sont de retour après un long hiatus de plus de 7 ans et ils sont plus déchaînés que jamais, avec un nouveau line-up et de nouvelles compos!

Avant ça ils avaient partagé des scènes en France et en Italie avec des groupes comme Madball, Warhound, Pay No Respect, Brutality Will Prevail, Bane ou encore Terror, rien que ça !



• The Butcher Project

[Fast Hardcore – Marseille, FR]

Ils font partie des meubles de la scène locale, on ne présente plus The Butcher Project et leur Hardcore Punk intense, mêlé de Thrash et de Fastcore.

Formés en 2009 sur les cendres de Pog Mo Thoin, ils ont depuis sorti un split avec les légendes du Grind Phocéen Filthy Charity ainsi que deux albums, en plus de figurer sur diverses compilations.



• Insominds

[Metalcore – Marseille, FR]

Actif depuis 2017, Insominds expérimente à ses débuts le mélange des sonorités lourdes et groovy du Nu Metal avec la mélodie et les breakdowns propres au Metalcore. Influencé par des groupes comme Polaris, Landmarks, Currents ou encore Counterparts, le groupe s’oriente peu à peu vers un son plus tranchant et plus violent.

3 Place Paul Cézanne Le Molotov

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



