Los Fastidios 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement, 1 février 2024, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2024-02-01 20:30:00

fin : 2024-02-01

Rendez-vous au Molotov avec Los Fastidios le 1er février..

[Street Punk / Oi! / Ska Punk – IT]



Los Fastidios sont nés à Vérone (nord-est de l’Italie) fin 1991 sous la houlette d’Enrico (il est également le fondateur du label indépendant KOB Records).

Le son de Los Fastidios est un streetska&punk mélodique puissant qui mélange les sons classiques du Punk-Oi ! britannique des années 80 avec de nombreux passages de skanking et un peu de reggae, de rock’n’roll et une touche de pop, chantés en italien et en anglais avec quelques touches de français, d’espagnol et d’allemand.

Les paroles varient des situations de rue les plus joyeuses à des sujets plus sérieux et impliqués qui traitent de problèmes sociaux, contre le racisme et toute forme de discrimination, pour les droits de l’homme et des animaux, pour la liberté et contre le système capitaliste et oppressif.



Los Fastidios est un groupe de scène très dynamique et actif, toujours sur les routes du globe. Plus de 100 concerts par an, partageant la scène avec des groupes importants de la scène punk et ska mondiale. Grâce à ces concerts, le groupe s’est développé partout et chaque année dans le monde, recevant de très bonnes critiques de ses concerts et tournées.



Depuis le début de l’année 2019, Elisa Dixan (tourmanager du groupe depuis 2012) est également régulièrement invitée sur scène avec le groupe pour chanter quelques chansons. Depuis 2019, elle a participé à toutes les publications suivantes du groupe.



En mars 2023, le groupe sort son douzième album « Revolt », dédié à la mémoire de Terry Hall (The Specials).

3 Place Paul Cézanne Le Molotov

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



