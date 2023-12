Magnitude 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement, 26 janvier 2024, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 20:30:00

fin : 2024-01-26

Rendez-vous au Molotov avec Magnitude le 26 janvier..

Rendez-vous au Molotov avec Magnitude le 26 janvier.

[Straight-edge Hardcore – USA]



Émergeant de la Caroline du Nord, le groupe straight-edge Magnitude est de retour sous les projecteurs avec leur deuxième album, « Of Days Renewed… », disponible via Triple B Records. Lors du processus créatif de « Of Days Renewed… », les membres étaient catégoriques sur une chose : rester fidèles à leurs racines tout en osant s’aventurer dans de nouveaux territoires sonores. Il en résulte un album doté d’une atmosphère metal hardcore des années 90, rempli de riffs croustillants et entraînants, et de vocaux hymniques.



Ce n’est pas seulement la musique qui se démarque dans « Of Days Renewed… »; le contenu lyrique est tout aussi captivant. De la confrontation des peurs personnelles à la défense des droits des animaux et de l’environnement, l’album aborde plusieurs problématiques complexes. Le groupe examine de près le tribut mental de l’ère de l’information tout en exhortant les auditeurs à canaliser leur énergie agressive vers la positivité.



Magnitude, composé de Russell Bussey au chant, Connor McAuliffe à la batterie, Matt Kalbaugh et Anthony Burke aux guitares, et Alex Cejas à la basse, a déjà démontré sa maîtrise du hardcore avec leur album de 2019, « To Whatever Fateful End ». Ce projet a été salué pour sa maîtrise et pour le fait d’offrir aux auditeurs un rare aperçu de la scène hardcore des années 90 et du début des années 2000.

EUR.

3 Place Paul Cézanne Le Molotov

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-15 par Ville de Marseille