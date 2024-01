Massilia Family Party 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement, jeudi 25 janvier 2024.

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25 19:30:00

fin : 2024-01-25

Rendez-vous au Molotov le 25 janvier avec Massilia Family Party.

Après une première Massilia Family Party qui a dépassée nos espérances, nous avons l’honneur de vous annoncer la prochaine date et la première de 2024.



Et pour ce faire, nous vous convions jeudi 25 janvier dès 19h30 dans le lieu emblématique du Molotov à Marseille.



On vous dévoile la Line UP d’ici peu.

Stay tuned et aïoli sur vous les fadas

3 Place Paul Cézanne Le Molotov

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-29 par Ville de Marseille