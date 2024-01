Aurore + Anemia + Harp + Azelma 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement, vendredi 19 janvier 2024.

Rendez-vous au Molotov le 19 janvier : Aurore + Anemia + Harp + Azelma.

Pour la sortie de leur nouveau single “K*ll Him”, Aurore organise une soirée pour fêter cet événement, accompagnée d’Anemia, Harp et Azelma.



• Aurore

[Post-hardcore – Marseille]

Aurore évoque le lever du soleil, tôt le matin. Le prénom féminin porte avec lui l’espoir et l’énergie des commencements. Le jeune groupe de Marseille (France) propose un hardcore moderne, simple, groovy et juvénile, teinté d’influences nu metal et rock alternatif tout en essayant de ne suivre aucune mode. Aurore sort son premier album Sparks en 2023 et propose de la musique à la fois puissante et émotionnelle. L’album, mixé et masterisé par Florent Salfati retrace différentes émotions traversées pendant l’adolescence. Le désir de liberté, le besoin de s’affranchir, l’ennui, et la violence qui met fin à la naïveté de l’enfance, mais aussi la tristesse de la fin des vacances, de la première rupture amoureuse. La première partie de l’album, plus agressive, retranscrit la frustration, l’expérience du rejet des autres, la violence qui met fin à l’innocence de l’enfance. La seconde partie est plus profonde, cherche à exorciser des ressentiments avant d’éventuellement tourner la page.



• Anemia

[Modern Metal – Valence]

Anemia est un groupe de métal moderne français formé à Valence en 2019. Bien qu’instrumental à ses débuts, le groupe s’est ensuite élargi avec l’arrivée de deux chanteurs, lui permettant ainsi d’instaurer un dialogue entre des personnages distincts incarnés par chacune des voix. Grâce à la diversité des influences de ses membres, Anemia forme un mélange d’esthétiques alliant des rythmiques complexes ainsi que des riffs agressifs à des nappes d’ambiance mélodiques, tout en passant par des sonorités venant de l’electro ou encore de la trap. Avec son nouvel EP « Disaster // Disease », le groupe raconte la catastrophe de Tchernobyl de plusieurs points de vue; allant de celui du simple civil à celui d’une divinité vengeresse. Des extraits audio d’origine provenant de la catastrophe font également partie intégrante du projet, afin d’offrir une immersion totale dans l’univers du groupe, qui saura vous conter l’épisode sous toutes ses facettes dans une atmosphère à la fois pesante, agressive et planante.



• Harp

[Thrash Metal – Marseille]

Exilés sur l’île où ils sont nés, en Corse, le groupe Harp voit le jour en 2018.

Influencés par la scène death, thrash et groove metal des années 90, les quatre musiciens ne renient pourtant pas leurs origines classic rock, progressives, ou même grunge, mixant et englobant le tout d’un univers lyrique emprunt de philosophie et de poésie fortement inspiré par la nature qui les entoure.

Le groupe définit une approche originale des genres mentionnés plus haut et perpétue la singularité de leur univers à travers la sortie de leur dernier single Exile ou lors d’apparitions en première de Landmvrks ou encore Sepultura à Marseille, leur ville d’accueil où le groupe a su emmener un public convaincu à travers des confins encore inexplorés d’un metal aux multiples visages.



• Azelma

[Technical Death Metal – Nice]

Rage, propreté de jeu, jeunesse, proche de leur communauté, voilà les bases des shows d’Azelma. Clair obscur musical, introspection, brutalité, musicalement caravagesque, des thèmes récurrents que le groupe explique et affirme.

Azelma est un projet qui a été préparé dans l’ombre méticuleusement plus d’une année. Dévoilé au public le 15 octobre 2023, c’est avec une ambition gigantesque que les 4 musiciens s’unissent. Jeunes (entre 19 et 22 ans), passionnés et ouverts d’esprit, ils ont une vision commune du groupe et de l’avenir d’Azelma. Avec une esthétique / direction artistique basée sur les tableaux de Michelangelo Merisi da Caravaggio dit « Le Caravage » Azelma travaille sa scénographie de manière marquée : un drap rouge parcours la scène. C’est un élément phare et distinctif qui identifie le groupe au premier coup d’oeil. Leur premier EP a été enregistré chez Sébastien Camhi du Studio Art Music. Le mix s’effectuera en décembre avec Gautier Serre et le mastering par Tibault Chaumont du Deviant Lab.

3 Place Paul Cézanne Le Molotov

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



