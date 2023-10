Concert de Noël – Recital heroïnes mythologiques 3 place Mireille de Germond Sainte-Maxime, 17 décembre 2023, Sainte-Maxime.

Sainte-Maxime,Var

Le récital « Héroïnes mythologiques » est un concert autour des grandes figures mythologiques féminines dans la musique baroque française..

2023-12-17 16:00:00 fin : 2023-12-17 . .

3 place Mireille de Germond Église de Sainte-Maxime

Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



The “Mythological Heroines” recital is a concert around the great female mythological figures in French baroque music.

El recital « Heroínas mitológicas » es un concierto centrado en las grandes figuras mitológicas femeninas de la música barroca francesa.

Das Recital « Héroïnes mythologiques » ist ein Konzert rund um die großen mythologischen Frauenfiguren in der französischen Barockmusik.

