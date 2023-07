Journées Européennes du Patrimoine 3 place Mireille de Germond Sainte-Maxime, 17 septembre 2023, Sainte-Maxime.

Sainte-Maxime,Var

Pour célébrer les 40 ans des Journées Européennes du Patrimoine, la ville de Sainte-Maxime propose des animations et un circuit de découverte des sites remarquables qui composent son patrimoine sportif et son patrimoine vivant..

3 place Mireille de Germond Église de Sainte-Maxime

Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



To celebrate the 40th anniversary of the European Heritage Days, the town of Sainte-Maxime is offering events and a discovery trail of the remarkable sites that make up its sporting and living heritage.



(Programme in preparation)

Para celebrar el 40º aniversario de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la ciudad de Sainte-Maxime propone actos y un recorrido de descubrimiento de los lugares notables que constituyen su patrimonio deportivo y vivo.

Zur Feier des 40-jährigen Jubiläums der Europäischen Tage des Kulturerbes bietet die Stadt Sainte-Maxime Animationen und einen Rundgang zur Entdeckung der bemerkenswerten Stätten, die ihr sportliches und lebendiges Erbe ausmachen.

Mise à jour le 2023-06-28 par Office de tourisme de Sainte Maxime