Concert : Ensemble Musicâme 3 place Mireille de Germond Sainte-Maxime, 2 septembre 2023, Sainte-Maxime.

Sainte-Maxime,Var

Concert à Sainte-Maxime : Les 4 Saisons de Vivaldi, Concerto pour flûte de Mozart, Méditation de Thaïs, Nocturne de Chopin, Telemann..

2023-09-02 20:30:00 fin : 2023-09-02 22:00:00. EUR.

3 place Mireille de Germond Église de Sainte-Maxime

Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Concert in Sainte-Maxime: The 4 Seasons by Vivaldi, Flute Concerto by Mozart, Meditation by Thaïs, Nocturne by Chopin, Telemann.



A magical concert in the church of Sainte-Maxime: travel to a musical world of dreams and the poetry of classical music.



Music does your soul good. Such is the motto of the Ensemble Musicâme France. The soloists of the Ensemble Musicâme France invite you to enjoy an unforgettable musical experience in the church of Sainte Maxime, featuring the finest works by famous classical composers. We invite you on an enchanting musical journey in a timeless setting. Ensemble Musicâme France brings you some of the gems of classical music!



A Musicâme France concert is a must-see when you’re in Sainte-Maxime!

Concierto en Sainte-Maxime: Las 4 Estaciones de Vivaldi, Concierto para flauta de Mozart, Méditation de Thaïs, Nocturno de Chopin, Telemann.

Konzert in Sainte-Maxime: Die vier Jahreszeiten von Vivaldi, Flötenkonzert von Mozart, Meditation aus Thaïs, Nocturne von Chopin, Telemann.

