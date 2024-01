Quality street / Buhez ar Straed – Exposition de photographies de Hugues Toussaint 3 Place Maurice Gillet Brest, vendredi 9 février 2024.

Début : 2024-02-09 14:00:00

fin : 2024-04-13 18:00:00

Eli, c’est le titre tout simple de la photo. Je ne connaissais rien de ce jeune homme et je n’en sais toujours pas plus. Je me trouvais aux Capucins dans l’espoir de voir quelque chose ou de voir quelqu’un se produire.

C’est d’abord le son puissant d’un « ghetto blaster » qui m’a attiré. Ce jeune homme était assis et se préparait visiblement à danser sur du Hip Hop. J’ai voulu lui demander la permission de le photographier car il n’y avait pour ainsi dire que lui et moi et je me voyais mal me coller sous son nez pour shooter. J’ai été saisi par le contraste entre la musique puissante regorgeant de basses telluriques et la voix discrète, timide d’Eli qui semblait presque gêné qu’on le remarque.

Il était tout simplement très beau dans ses mouvements, j’ai choisi de ne pas m’éterniser pour ne pas trop m’imposer et le laisser évoluer tranquillement. La difficulté consistait pour cette photo à trouver la bonne vitesse d’obturation car nous étions en intérieur et la manque de lumière directe ainsi que la vitesse des mouvements n’étaient pas simples à gérer.

Par la suite, je lui ai envoyé les photos qu’il a je crois appréciées. En découvrant la photo, j’ai été satisfait de constater qu’elle soulignait bien l’impression de détermination, de force et de liberté difficiles à soupçonner de prime abord chez ce garçon.

Hugues Toussaint marche au hasard, plutôt dans les villes, ses réglages faits, l’appareil prêt à shooter. Il dit partir souvent d’une lumière ou d’une dégaine intéressante.

Il aime aussi les langues, les parler, les écrire, les enseigner, jouer avec les mots. Pour chaque photo, il aime trouver un titre qui sonne, c’est la moitié du plaisir ! « Je pioche dans le français, l’anglais ou le breton pour trouver les mots qui prolongeront au mieux la photo.

L’autre moitié du plaisir, est pour nous, spectateurs, de dégotter dans chaque photographie, les gestes, le mouvement, les éléments qu’on aime d’une ambiance urbaine cosmopolite et rythmée.

– Entrée libre et gratuite les mercredis, vendredis et samedis de 14h à 18h

3 Place Maurice Gillet L’atelier papier

Brest 29200 Finistère Bretagne



