Concert solidaire des Maloni Fipagi : Chants corses polyphoniques 3 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère, 20 octobre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Concert solidaire du groupe Maloni Fipagi (chants polyphoniques corses) le 20 Octobre 2023, à la Collégiale Saint-Barnard.



Entrée libre au profit de la croix rouge française en soutient aux populations sinistrées par les récents évènements climatiques..

2023-10-20 20:30:00 fin : 2023-10-20 . .

3 Place Maurice Faure Collégiale Saint-Barnard

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Concert in support of the Maloni Fipagi group (Corsican polyphonic songs) on October 20, 2023, at the Collégiale Saint-Barnard.



Free admission, with proceeds going to the French Red Cross, in support of people devastated by recent climatic events.

Concierto de apoyo al grupo Maloni Fipagi (cantos polifónicos corsos) el 20 de octubre de 2023, en la Collégiale Saint-Barnard.



La entrada es gratuita y la recaudación se destinará a la Cruz Roja Francesa en apoyo a los afectados por los recientes fenómenos climáticos.

Solidaritätskonzert der Gruppe Maloni Fipagi (polyphone korsische Gesänge) am 20. Oktober 2023 in der Stiftskirche Saint-Barnard.



Freier Eintritt zugunsten des französischen Roten Kreuzes zur Unterstützung der von den jüngsten Wetterereignissen betroffenen Bevölkerung.

Mise à jour le 2023-10-11 par Valence Romans Tourisme