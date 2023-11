Exposition de Daniel Burren, Lionel Chalaye et Frédéric Galliano 3, place Louis Le Cardonnel Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence Exposition de Daniel Burren, Lionel Chalaye et Frédéric Galliano 3, place Louis Le Cardonnel Valence, 9 novembre 2023, Valence. Valence,Drôme Vernissage Jeudi 9 Novembre à partir de 18h..

2023-11-09 fin : 2023-01-13 . .

3, place Louis Le Cardonnel La Villa Balthazar

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Opening Thursday November 9 from 6pm. Inauguración el jueves 9 de noviembre a partir de las 18.00 horas. Vernissage Donnerstag, 9. November ab 18 Uhr. Mise à jour le 2023-10-26 par Valence Romans Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Lieu 3, place Louis Le Cardonnel Adresse 3, place Louis Le Cardonnel La Villa Balthazar Ville Valence Departement Drôme Lieu Ville 3, place Louis Le Cardonnel Valence latitude longitude 44.935351;4.89302

3, place Louis Le Cardonnel Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/