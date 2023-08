Exposition de trois artistes : Elzevir – Camille Mercandelli-Park et Thibault Laget-Ro 3, place Louis Le Cardonnel Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence Exposition de trois artistes : Elzevir – Camille Mercandelli-Park et Thibault Laget-Ro 3, place Louis Le Cardonnel Valence, 14 septembre 2023, Valence. Valence,Drôme Partez à la rencontre de trois artistes aux univers riches et variés..

2023-09-14 fin : 2023-10-28 . .

3, place Louis Le Cardonnel La Villa Balthazar

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Meet three artists from rich and varied backgrounds. Conozca a tres artistas de trayectorias ricas y variadas. Begegnen Sie drei Künstlern mit reichen und vielfältigen Welten. Mise à jour le 2023-08-26 par Valence Romans Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Lieu 3, place Louis Le Cardonnel Adresse 3, place Louis Le Cardonnel La Villa Balthazar Ville Valence Departement Drôme Lieu Ville 3, place Louis Le Cardonnel Valence latitude longitude 44.935351;4.89302

3, place Louis Le Cardonnel Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/