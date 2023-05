Exposition : « Fabricated » 3, place Louis Le Cardonnel, 8 juin 2023, Valence.

Valence,Drôme

L’équipe de La Villa Balthazar est heureuse de vous inviter au vernissage de sa prochaine exposition collective « Fabricated », qui présentera le travail de 9 artistes plasticiens, tous rassemblés autour du thème du tissu..

2023-06-08 à ; fin : 2023-07-13 . .

3, place Louis Le Cardonnel La Villa Balthazar

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Villa Balthazar team is delighted to invite you to the opening of its next group exhibition, « Fabricated », featuring the work of 9 visual artists, all united around the theme of fabric.

El equipo de Villa Balthazar tiene el placer de invitarle a la inauguración de su próxima exposición colectiva, « Fabricated », que reúne la obra de 9 artistas visuales, todos ellos trabajando sobre el tema del tejido.

Das Team von La Villa Balthazar freut sich, Sie zur Vernissage seiner nächsten Gruppenausstellung « Fabricated » einzuladen, in der die Arbeiten von 9 bildenden Künstlern gezeigt werden, die sich alle um das Thema Stoff versammelt haben.

