Concert de l’ensemble vocal Au fil des Voix 3 place Laennec Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence Concert de l’ensemble vocal Au fil des Voix 3 place Laennec Valence, 17 décembre 2023, Valence. Valence Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 16:00:00

fin : 2023-12-17 L’ensemble vocal Au Fil des Voix organise son concert au profit du Secours Populaire le Dimanche 17 Décembre à la Chapelle des Capucins..

L’ensemble vocal Au Fil des Voix organise son concert au profit du Secours Populaire le Dimanche 17 Décembre à la Chapelle des Capucins. .

3 place Laennec Chapelle des Capucins

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Mise à jour le 2023-12-13 par Valence Romans Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Code postal 26000 Lieu 3 place Laennec Adresse 3 place Laennec Chapelle des Capucins Ville Valence Departement Drôme Lieu Ville 3 place Laennec Valence Latitude 44.935436 Longitude 4.889512 latitude longitude 44.935436;4.889512

3 place Laennec Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/