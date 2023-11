Le mois du film docu – Songs for Madagascar 3 place Jean-Pierre Timbaud Payzac, 24 novembre 2023, Payzac.

Payzac,Dordogne

Dans le cadre de l’édition nationale du Mois du film documentaire, notre équipe du Ccilap Réseau des Médiathèques vous propose « Songs for Madagascar » de César Paes / 88 min.

Film suivi d’un débat et d’un pot de l’amitié.

Places limitées, réservation obligatoire. Gratuit..

2023-11-24

3 place Jean-Pierre Timbaud Médiathèque intercommunale

Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



As part of the national edition of Documentary Film Month, our Ccilap Réseau des Médiathèques team presents « Songs for Madagascar » by César Paes / 88 min.

Film followed by discussion and drinks.

Limited seating, booking essential. Free admission.

Como parte del Mes Nacional del Cine Documental, nuestro equipo de la Red de Mediatecas Ccilap proyectará « Canciones para Madagascar » de César Paes / 88 min.

Película seguida de coloquio y bebidas.

Plazas limitadas, imprescindible reservar. Entrada gratuita.

Im Rahmen der nationalen Ausgabe des Monats des Dokumentarfilms zeigt Ihnen unser Team vom Ccilap Réseau des Médiathèques « Songs for Madagascar » von César Paes / 88 Min.

Film mit anschließender Diskussion und einem Umtrunk.

Begrenzte Plätze, Reservierung erforderlich. Kostenlos.

