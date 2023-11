LE COMPTOIR DE NOËL DE SIERCK LES BAINS 3 Place Jean de Morbach Sierck-les-Bains, 25 novembre 2023, Sierck-les-Bains.

Sierck-les-Bains,Moselle

Dans notre boutique nouvellement aménagé, nous mettons en avant nos producteurs et artisans labellisés Qualité MOSL, dans un espace dédié au comptoir de Noël.

Il y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses. De belles idées cadeaux à découvrir !. Tout public

Vendredi 2023-11-25 13:30:00 fin : 2023-12-22 18:00:00. 0 EUR.

3 Place Jean de Morbach

Sierck-les-Bains 57480 Moselle Grand Est



In our newly refurbished boutique, we’re showcasing our MOSL Quality label producers and artisans, in a space dedicated to the Christmas counter.

There’s something for every taste and every budget. Great gift ideas to discover!

En nuestra tienda recién reformada, mostramos a nuestros productores y artesanos con el sello de calidad MOSL, en una zona dedicada al mostrador de Navidad.

Hay para todos los gustos y bolsillos. ¡Grandes ideas de regalos por descubrir!

In unserem neu eingerichteten Laden stellen wir unsere Produzenten und Handwerker mit dem Gütesiegel MOSL-Qualität in den Vordergrund, in einem eigenen Bereich für die Weihnachtstheke.

Es wird für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel etwas dabei sein. Schöne Geschenkideen warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden!

Mise à jour le 2023-11-16 par TROIS FRONTIERES TOURISME