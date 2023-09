RANDO SANS FRONTIÈRES 3 Place Jean de Morbach Sierck-les-Bains, 1 octobre 2023, Sierck-les-Bains.

Sierck-les-Bains,Moselle

Amis randonneurs, l’opération RANDO SANS FRONTIERES se déroulera le premier dimanche du mois d’octobre

Cette année, le circuit de 11 kilomètres est proposé au départ de l’Office de Tourisme Trois Frontières Tourisme pour une traversée de la France, de l’Allemagne et du Luxembourg.

Dans une ambiance conviviale, votre parcours sera ponctué de dégustations de quelques spécialités du terroir de chaque pays.

La réservation en ligne est requise. Il n’y aura pas d’inscriptions sur place.. Tout public

Dimanche 2023-10-01 08:30:00 fin : 2023-10-01 . .

3 Place Jean de Morbach

Sierck-les-Bains 57480 Moselle Grand Est



Dear hikers, the RANDO SANS FRONTIERES operation will take place on the first Sunday in October

This year, the 11-kilometer circuit starts from the Trois Frontières Tourisme Tourist Office, and crosses France, Germany and Luxembourg.

In a friendly atmosphere, your journey will be punctuated by tastings of some of the local specialities of each country.

Online booking is required. There will be no on-site registration.

Amigos excursionistas, la operación RANDO SANS FRONTIERES tendrá lugar el primer domingo de octubre

Este año, el recorrido de 11 kilómetros sale de la Oficina de Turismo de Trois Frontières y atraviesa Francia, Alemania y Luxemburgo.

En un ambiente cordial, la ruta estará salpicada de degustaciones de algunas de las especialidades locales de cada país.

Es necesario reservar en línea. No habrá inscripción in situ.

Wanderfreunde, die Aktion RANDO SANS FRONTIERES findet am ersten Sonntag im Oktober statt

In diesem Jahr wird eine 11 Kilometer lange Strecke angeboten, die am Office de Tourisme Trois Frontières Tourisme startet und durch Frankreich, Deutschland und Luxemburg führt.

In einer geselligen Atmosphäre wird Ihre Strecke von Kostproben einiger Spezialitäten aus der Region jedes Landes unterbrochen.

Eine Online-Reservierung ist erforderlich. Es wird keine Anmeldungen vor Ort geben.

Mise à jour le 2023-09-18 par TROIS FRONTIERES TOURISME