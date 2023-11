EXPOSITION PAULINE WINSOR 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens, 12 avril 2024, Saint-Gaudens.

Saint-Gaudens,Haute-Garonne

Pauline Winser est une passionnée de montagne. Elle a escaladé les monts d’Écosse, des Alpes, l’Atlas Marocain, l’Himalaya, les Pyrénées, etc..

2024-04-12 fin : 2024-05-04 . .

3 Place Hippolyte Ducos THÉÂTRE JEAN MARMIGNON

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie



Pauline Winser is a passionate mountain climber. She has climbed the mountains of Scotland, the Alps, the Moroccan Atlas, the Himalayas, the Pyrenees and more.

Pauline Winser es una apasionada de la montaña. Ha escalado las montañas de Escocia, los Alpes, el Atlas marroquí, el Himalaya, los Pirineos, etc.

Pauline Winser ist eine leidenschaftliche Bergsteigerin. Sie hat die Berge Schottlands, der Alpen, den marokkanischen Atlas, den Himalaya, die Pyrenäen usw. bestiegen.

Mise à jour le 2023-10-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE