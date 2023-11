MUSIQUE : VOYAGE MUSICAL DES PROFESSEURS 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens, 15 mars 2024, Saint-Gaudens.

Saint-Gaudens,Haute-Garonne

Cette année, les enseignants du conservatoire Guy Lafitte feront voyager vos oreilles sur un répertoire riche et varié, d’hier à aujourd’hui..

2024-03-15 fin : 2024-03-15 22:00:00. .

3 Place Hippolyte Ducos THEATRE JEAN MARMIGNON

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie



This year, teachers from the Guy Lafitte Conservatory will take your ears on a journey through a rich and varied repertoire, from yesterday to today.

Este año, los profesores del Conservatorio Guy Lafitte harán viajar sus oídos a través de un repertorio rico y variado, desde el pasado hasta nuestros días.

In diesem Jahr werden die Lehrkräfte des Konservatoriums Guy Lafitte Ihre Ohren mit einem reichhaltigen und abwechslungsreichen Repertoire von gestern bis heute auf eine Reise schicken.

