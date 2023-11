EXPOSITION LÉA STAUDER 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens, 12 janvier 2024, Saint-Gaudens.

Saint-Gaudens,Haute-Garonne

Léa Stauder conçoit cette exposition comme l’occasion de vous rencontrer. Vous, le public, les visiteurs, curieux et curieuses de passage en ces lieux..

2024-01-12 fin : 2024-02-13 . .

3 Place Hippolyte Ducos THÉÂTRE JEAN MARMIGNON

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie



Léa Stauder sees this exhibition as an opportunity to meet you. You, the public, the visitors, the curious ones passing through this place.

Léa Stauder ve esta exposición como una oportunidad para encontrarse con ustedes. A ustedes, el público, los visitantes, los curiosos.

Léa Stauder versteht diese Ausstellung als eine Gelegenheit, Sie zu treffen. Sie, das Publikum, die Besucher, die Neugierigen und Neugierigen, die sich an diesem Ort aufhalten.

Mise à jour le 2023-10-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE