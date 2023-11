SAISON CULTURELLE – DANSE : ONDES 2 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens, 15 décembre 2023, Saint-Gaudens.

Saint-Gaudens,Haute-Garonne

Profitez de la programmation culturelle de septembre à mai : musique, chanson, humour, théâtre, danse, jeune public..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 21:20:00. 8 EUR.

3 Place Hippolyte Ducos THEATRE JEAN MARMIGNON

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie



Enjoy the cultural program from September to May: music, song, comedy, theater, dance, young audiences.

Disfrute de la programación cultural de septiembre a mayo: música, canción, comedia, teatro, danza, público joven.

Genießen Sie das Kulturprogramm von September bis Mai: Musik, Chanson, Humor, Theater, Tanz, junges Publikum.

Mise à jour le 2023-09-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE