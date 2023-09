Soirée Beaujolais au Comptoir de l’Adour 3 Place Goury Aire-sur-l’Adour, 16 novembre 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

Le Comptoir de l’Adour propose une soirée Beaujolais le Jeudi 16 Novembre

Plus d’informations à venir.

2023-11-16 fin : 2023-11-16 23:00:00. .

3 Place Goury

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



Le Comptoir de l’Adour offers a Beaujolais evening on Thursday November 16

More information to come

El Comptoir de l’Adour organiza una velada Beaujolais el jueves 16 de noviembre

Más información

Das Comptoir de l’Adour bietet am Donnerstag, den 16. November einen Beaujolais-Abend an

Weitere Informationen folgen

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Aire sur l’Adour