Concert Black Limousine au Comptoir de l’Adour 3 Place Goury Aire-sur-l’Adour, 7 juillet 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

A l’occasion de la nocturines des commerçants le vendredi 7 juillet, le Comptoir de l’Adour propose un concert Black Limousine à partir de 19h..

2023-07-07 fin : 2023-07-07 22:00:00. .

3 Place Goury

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the « nocturines des commerçants » on Friday July 7, the Comptoir de l’Adour offers a Black Limousine concert starting at 7pm.

En el marco de la noche de los comerciantes, el Comptoir de l’Adour organiza el viernes 7 de julio, a partir de las 19.00 h, un concierto de Black Limousine.

Anlässlich der Nocturne der Händler am Freitag, den 7. Juli, bietet das Comptoir de l’Adour ab 19 Uhr ein Black-Limousine-Konzert an.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Aire sur l’Adour