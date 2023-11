Concert Jazz Club Saint-Pourcinois – Happy Brass Band 3 place Georges Clémenceau Saint-Pourçain-sur-Sioule, 8 décembre 2023, Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Saint-Pourçain-sur-Sioule,Allier

Le Jazz Club Saint-Pourcinois reçoit cette fois le Happy Brass Band pour une folle soirée New Orleans, à savourer sans modération..

2023-12-08 20:00:00 fin : 2023-12-08 23:00:00. EUR.

3 place Georges Clémenceau Salle Mirendense

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Jazz Club Saint-Pourcinois welcomes the Happy Brass Band for a wild New Orleans evening, to be enjoyed without moderation.

El Jazz Club Saint-Pourcinois recibe a la Happy Brass Band para una velada salvaje de Nueva Orleans, para saborear sin moderación.

Der Jazz Club Saint-Pourcinois empfängt dieses Mal die Happy Brass Band für einen verrückten New-Orleans-Abend, den Sie ohne Mäßigung genießen können.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de tourisme Val de Sioule