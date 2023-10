Festival Ozarts – Masterclass/concert Création musicale 3 Place Georges Clemenceau Lisieux, 30 octobre 2023, Lisieux.

Lisieux,Calvados

OZARTS est L’ÉVÉNEMENT culturel automnal de l’Agglomération Lisieux Normandie à destination des 0-26 ans, entièrement GRATUIT, qui t’invite seul.e, en famille ou entre amis, à explorer les cultures numériques et les musiques actuelles, à la croisée des arts sonores et visuels.

Masterclass de 10h30 à 12h et de 14h à 17h – Concert à 17h30

La Masterclass accueille tous les musiciens ayant un niveau de 2e année de pratique instrumentale ainsi que les élèves des classes de musiques actuelles, son intérêt réside dans la découverte des instruments actuelles ainsi que dans leur utilisation dans la création de morceaux : découverte des instruments électroniques expérimentations et recherches de sons, concert de restitution du travail de la journée. Avec Antoine JOSSELIN (Batterie, Percussions), Martin MABIRE (Musiques Actuelles), Professeurs au Conservatoire à Rayonnement Départemental Lisieux Normandie.

Sur réservations – Possibilité d’apporter son pique-nique pour déjeuner sur place..

2023-10-30 14:00:00 fin : 2023-10-30 12:00:00. .

3 Place Georges Clemenceau

Lisieux 14100 Calvados Normandie



OZARTS is the Lisieux Normandie Agglomeration?s autumn cultural event for 0-26 year olds, completely FREE, inviting you, alone, with family or friends, to explore digital cultures and contemporary music, at the crossroads of sound and visual arts.

Masterclass from 10:30am to 12pm and from 2pm to 5pm – Concert at 5:30pm

The Masterclass is open to all musicians with a 2nd-year level of instrumental practice, as well as students in contemporary music classes. The focus is on discovering contemporary instruments and using them to create new pieces: discovering electronic instruments, experimenting and researching sounds, and performing a concert based on the day’s work. With Antoine JOSSELIN (drums, percussion), Martin MABIRE (contemporary music), teachers at the Conservatoire à Rayonnement Départemental Lisieux Normandie.

Reservations required – Bring your own picnic lunch.

OZARTS es el evento cultural de otoño de la Aglomeración de Lisieux Normandie para jóvenes de 0 a 26 años, totalmente GRATUITO, que le invita a usted, a su familia o a sus amigos a explorar las culturas digitales y la música contemporánea, en la encrucijada de las artes sonoras y visuales.

Masterclass de 10.30 a 12 h y de 14 h a 17 h – Concierto a las 17.30 h

La Masterclass está abierta a todos los músicos con un nivel de práctica instrumental de 2º curso, así como a los estudiantes de las clases de música contemporánea. El objetivo es descubrir instrumentos contemporáneos y utilizarlos para crear nuevas piezas: descubrimiento de instrumentos electrónicos, experimentación e investigación sonora, y realización de un concierto basado en el trabajo del día. Con Antoine JOSSELIN (batería, percusión) y Martin MABIRE (música contemporánea), profesores del Conservatorio de Lisieux Normandie.

Reserva obligatoria – Traiga su propio almuerzo de picnic.

OZARTS ist das KOSTENLOSE Herbst-Kulturevent der Agglomeration Lisieux Normandie für 0-26-Jährige, das dich allein, mit der Familie oder mit Freunden einlädt, digitale Kulturen und aktuelle Musik an der Schnittstelle von Klang- und visueller Kunst zu erforschen.

Masterclass von 10:30 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr – Konzert um 17:30 Uhr

Die Masterclass empfängt alle Musiker mit einem Niveau des 2. Jahres der Instrumentalpraxis sowie die Schüler der Klassen für aktuelle Musik. Ihr Interesse liegt in der Entdeckung der aktuellen Instrumente sowie in ihrer Verwendung bei der Kreation von Stücken: Entdeckung der elektronischen Instrumente, Experimente und Klangforschung, Konzert als Wiedergabe der Arbeit des Tages. Mit Antoine JOSSELIN (Schlagzeug, Percussion), Martin MABIRE (Aktuelle Musik), Lehrern am Conservatoire à Rayonnement Départemental Lisieux Normandie.

Reservierungen erforderlich – Möglichkeit, ein Picknick mitzubringen, um vor Ort zu essen.

Mise à jour le 2023-10-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité