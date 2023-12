Noël magique et numérique à l’Escalier 3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat, 3 janvier 2024, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 14:00:00

fin : 2024-01-03

Noël magique et numérique organisé à l’Escalier avec des ateliers thématiques, chasse mystérieuse de lutins en fuite, créer sa carte de vœux personnalisée avec Canva, mission Pôle Nord pour construire le village magique du Père Noël, créer son dessin et le rendre vivant grâce à internet, après midi Wii, créer sa propre symphonie musicale grâce à la MAO et explorer, apprendre, se protéger d’internet grâce à Interland..

Noël magique et numérique organisé à l’Escalier avec des ateliers thématiques, chasse mystérieuse de lutins en fuite, créer sa carte de vœux personnalisée avec Canva, mission Pôle Nord pour construire le village magique du Père Noël, créer son dessin et le rendre vivant grâce à internet, après midi Wii, créer sa propre symphonie musicale grâce à la MAO et explorer, apprendre, se protéger d’internet grâce à Interland.

Noël magique et numérique organisé à l’Escalier avec des ateliers thématiques, chasse mystérieuse de lutins en fuite, créer sa carte de vœux personnalisée avec Canva, mission Pôle Nord pour construire le village magique du Père Noël, créer son dessin et le rendre vivant grâce à internet, après midi Wii, créer sa propre symphonie musicale grâce à la MAO et explorer, apprendre, se protéger d’internet grâce à Interland.

.

3 Place Gay Lussac

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-15 par SPL Terres de Limousin