Réunion de SELléo87 3 Place Gay-Lussac Saint-Léonard-de-Noblat, 1 décembre 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

SELléo87 -Système d’Echanges Local – propose une réunion suivie d’un repas partagé. L’association facilite les liens entre personnes désireuses d’échanger des services, des biens, des savoir-faire et surtout de la bienveillance et de la convivialité ouvert à tous..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 15:00:00. .

3 Place Gay-Lussac l’Escalier

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



SELléo87 -Système d’Echanges Local – proposes a meeting followed by a shared meal. The association facilitates links between people wishing to exchange services, goods, know-how and, above all, kindness and conviviality, open to all.

SELléo87 – Sistema de Intercambio Local – organiza un encuentro seguido de una comida compartida. La asociación facilita los vínculos entre personas que desean intercambiar servicios, bienes, conocimientos y, sobre todo, amabilidad y convivencia abiertas a todos.

SELléo87 -Système d’Echanges Local – bietet ein Treffen mit anschließendem gemeinsamen Essen an. Der Verein erleichtert Verbindungen zwischen Personen, die Dienstleistungen, Waren, Know-how und vor allem Wohlwollen und Geselligkeit austauschen möchten, die für alle offen sind.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT de Noblat