Atelier saveurs et couleurs à L’Escalier 3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat, 16 décembre 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 14:30:00

fin : 2023-12-16 16:30:00

Un atelier qui allie la découverte des saveurs des épices et la création d’une histoire participative animé par Cathy Coffre, la cuisinière des épices et Béatrice Testet, artiste, messagère-conteuse des couleurs.

Création d’épice, dégustation, message personnalisé : plein de surprises.

Un atelier qui allie la découverte des saveurs des épices et la création d’une histoire participative animé par Cathy Coffre, la cuisinière des épices et Béatrice Testet, artiste, messagère-conteuse des couleurs.

Création d’épice, dégustation, message personnalisé : plein de surprises

Un atelier qui allie la découverte des saveurs des épices et la création d’une histoire participative animé par Cathy Coffre, la cuisinière des épices et Béatrice Testet, artiste, messagère-conteuse des couleurs.

Création d’épice, dégustation, message personnalisé : plein de surprises

.

3 Place Gay Lussac

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par OT de Noblat