Tricothé 3 Place Gay-Lussac Saint-Léonard-de-Noblat, 1 décembre 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Tricoter ensemble autour d’un thé ou d’un café, dans un ambiance joyeuse, des chaussettes, des pulls, des écharpes et ce que l’on a envie de créer, les uns apprenant des autres. Débutants bienvenus. Fils à tricoter, aiguilles, modèles et conseils à disposition organisé par SELléo87, système d’échange local pour créer du lien, partager des savoirs et passer un bon moment..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

3 Place Gay-Lussac l’Escalier

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Knit socks, sweaters, scarves and whatever else you feel like creating together over a cup of tea or coffee, learning from each other. Beginners welcome. Knitting yarns, needles, patterns and advice available. Organized by SELléo87, a local exchange system for creating links, sharing knowledge and having a good time.

Teje calcetines, jerseys, bufandas y cualquier otra cosa que te apetezca en torno a una taza de té o café, en un ambiente alegre, mientras aprendemos unas de otras. Se admiten principiantes. Hilos, agujas, patrones y consejos para tejer, organizados por SELléo87, un sistema local de intercambio para crear vínculos, compartir conocimientos y pasar un buen rato.

Stricken Sie bei einer Tasse Tee oder Kaffee in einer fröhlichen Atmosphäre gemeinsam Socken, Pullover, Schals und was immer Sie kreieren möchten, wobei die einen von den anderen lernen. Anfänger sind willkommen. Strickgarn, Nadeln, Modelle und Ratschläge stehen zur Verfügung. Organisiert von SELléo87, einem lokalen Tauschsystem, um Verbindungen zu schaffen, Wissen zu teilen und eine gute Zeit zu verbringen.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT de Noblat