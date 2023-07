Karaoké à l’Escalier 3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat, 3 novembre 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Venez chanter lors d’un karaoké organisé par l’Escalier sur des chansons oubliées ou derniers tubes, faites votre choix parmi plus de 40 000 titres pour partager une ambiance déchaînée en musique..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 22:00:00. EUR.

3 Place Gay Lussac

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and sing along to a karaoke session organized by l’Escalier, featuring forgotten songs or the latest hits. Choose from over 40,000 tracks to share a wild musical atmosphere.

Venga a cantar a una sesión de karaoke organizada por l’Escalier, con canciones olvidadas o los últimos éxitos. Elija entre más de 40.000 pistas para compartir en un ambiente musical desenfrenado.

Singen Sie bei einem von L’Escalier organisierten Karaoke zu vergessenen Liedern oder den neuesten Hits. Wählen Sie aus über 40.000 Titeln, um eine ausgelassene Stimmung mit Musik zu teilen.

Mise à jour le 2023-04-28 par OT de Noblat