L’Escalier fête ses 5 ans – expostion, l’Escalier, histoire du lieu 3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat, 3 novembre 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Le tiers lieu, l’Escalier fête ses 5 ans et à cette occasion, un beau programme sur 3 jours.

Exposition de l’Escalier, histoire du lieu par l’Association Connaissance et Sauvegarde de Saint-Léonard..

2023-11-03 fin : 2023-11-05 17:00:00. .

3 Place Gay Lussac

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



L’Escalier celebrates its 5th anniversary with a 3-day program.

L’Escalier exhibition, history of the place by the Association Connaissance et Sauvegarde de Saint-Léonard.

L’Escalier celebra su 5º aniversario con un gran programa de 3 días para celebrarlo.

Exposición L’Escalier, historia del lugar por la Association Connaissance et Sauvegarde de Saint-Léonard.

Der dritte Ort, l’Escalier, feiert seinen 5. Geburtstag und zu diesem Anlass gibt es ein schönes Programm über drei Tage.

Ausstellung von l’Escalier, Geschichte des Ortes durch den Verein Connaissance et Sauvegarde de Saint-Léonard.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT de Noblat