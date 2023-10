L’Escalier fête ses 5 ans 3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat, 3 novembre 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Le tiers lieu, l’Escalier fête ses 5 ans et à cette occasion, un beau programme sur 3 jours avec des expositions, conférences, soirée karaoké, atelier collaboratif d’une fresque du climat, café répar’tion, débat, concert théâtralisé, apér’occitan, dédicace de Régine Rossi-Lagorce.

2023-11-03 fin : 2023-11-03 . .

3 Place Gay Lussac

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



L’Escalier celebrates its 5th anniversary with a 3-day program featuring exhibitions, conferences, a karaoke evening, a collaborative climate fresco workshop, a café répar’tion, debates, a theatrical concert, an occitan apér’t, and a signing by Régine Rossi-Lagorce

L’Escalier celebra su 5º aniversario con un programa de 3 días que incluye exposiciones, charlas, una velada de karaoke, un taller colaborativo para crear un clima fresco, un café répar’tion, debates, un concierto teatral, un apér occitan, una firma de libros de Régine Rossi-Lagorce y mucho más

Der dritte Ort, L’Escalier, feiert sein fünfjähriges Bestehen und zu diesem Anlass gibt es ein dreitägiges Programm mit Ausstellungen, Vorträgen, einem Karaoke-Abend, einem Workshop für ein Klimafresko, einem Café répar’tion, einer Debatte, einem theatralischen Konzert, einem okzitanischen Apér, einer Signierstunde von Régine Rossi-Lagorce

Mise à jour le 2023-10-25 par OT de Noblat