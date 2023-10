Lecture théâtrale : le temps des ogres à l’Escalier 3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat, 21 octobre 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

À la manière de Ionesco, Brecht, ou Jarry, le texte du « Temps des Ogres » manie l’humour et la cruauté pour évoquer le comportement despotique du dictateur, représenté comme un monstre bestial, aveugle et sanguinaire. Débordant d’un désir insatiable de pouvoir et de richesse, l’Ogre des contes de notre enfance a changé d’apparence, il n’est plus seulement l’homme sauvage qui mange ses semblables, il est aussi devenu celui qui dévore nos libertés.

Signé Daniel Violette, « Le Temps des Ogres » est un spectacle rare, pédagogique et d’une grande intelligence. (La Provence, Avignon Off 2021.

2023-10-21

3 Place Gay Lussac

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



In the style of Ionesco, Brecht or Jarry, the text of « Le Temps des Ogres » uses humor and cruelty to evoke the despotic behavior of the dictator, portrayed as a bestial, blind and bloodthirsty monster. Overflowing with an insatiable desire for power and wealth, the Ogre of our childhood tales has changed his appearance, and is no longer just the savage man who eats his fellow creatures, he has also become the one who devours our freedoms.

Written by Daniel Violette, « Le Temps des Ogres » is a rare, educational and highly intelligent show. (La Provence, Avignon Off 2021

Al estilo de Ionesco, Brecht y Jarry, el texto de « Le Temps des Ogres » utiliza el humor y la crueldad para evocar el comportamiento despótico del dictador, retratado como un monstruo bestial, ciego y sanguinario. Rebosante de un deseo insaciable de poder y riqueza, el Ogro de los cuentos de nuestra infancia ha cambiado de aspecto y ya no es sólo el salvaje que se come a sus congéneres, sino también el que devora nuestras libertades.

Escrito por Daniel Violette, « Le Temps des Ogres » es un espectáculo raro, pedagógico y muy inteligente. (La Provence, Avignon Off 2021

In der Art von Ionesco, Brecht oder Jarry verwendet der Text von « Zeit der Oger » Humor und Grausamkeit, um das despotische Verhalten des Diktators zu beschreiben, der als bestialisches, blindes und blutrünstiges Monster dargestellt wird. Der Oger aus den Märchen unserer Kindheit, der ein unersättliches Verlangen nach Macht und Reichtum hat, hat sein Aussehen verändert und ist nicht mehr nur der wilde Mann, der seine Mitmenschen frisst, sondern auch derjenige, der unsere Freiheiten verschlingt.

Das Stück « Le Temps des Ogres » von Daniel Violette ist ein seltenes, pädagogisches und sehr intelligentes Stück. (La Provence, Avignon Off 2021

