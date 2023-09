Soirée jeux avec Les joueurs de Noblat 3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat, 4 août 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Soirée jeux plateaux organisée par Les Joueurs de Noblat ouvert à tout public.

Pour adhérents de l’association ou 2 € la séance.

2023-08-04 fin : 2023-08-04 23:00:00. .

3 Place Gay Lussac

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Evening board games organized by Les Joueurs de Noblat open to all public

For members of the association or 2 € the session

Velada de juegos de mesa organizada por Les Joueurs de Noblat abierta a todos

Para los miembros de la asociación o 2 ? la sesión

Ein von Les Joueurs de Noblat organisierter Abend mit Brettspielen, der für alle offen ist

Für Mitglieder des Vereins oder 2 € pro Sitzung

Mise à jour le 2023-08-02 par OT de Noblat