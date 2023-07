Karaoké d’été à l’Escalier 3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat, 19 juillet 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Venez chanter lors d’un karaoké organisé par l’Escalier sur des chansons d’été, Rihanna, Kungs, Lady Gaga ou Las Ketchup, de la lambada à Bella Ciao, en passant par Saga Africa ou à nos souvenirs. Incontournables, chansons oubliées ou derniers tubes, faites votre choix parmi plus de 40 000 titres pour partager une ambiance déchaînée en musique..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 22:00:00. EUR.

3 Place Gay Lussac Tiers-Lieu l’Escalier

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and sing along at a karaoke party organized by l’Escalier to summer hits by Rihanna, Kungs, Lady Gaga or Las Ketchup, from lambada to Bella Ciao, via Saga Africa or our memories. Whether you’re looking for must-haves, forgotten songs or the latest hits, take your pick from over 40,000 tracks to share a wild musical atmosphere.

Ven a una sesión de karaoke organizada por l’Escalier y canta los éxitos del verano de Rihanna, Kungs, Lady Gaga o Las Ketchup, de la lambada a Bella Ciao, pasando por Saga Africa o nuestros recuerdos. Tanto si buscas los imprescindibles, los favoritos olvidados o los últimos éxitos, elige entre más de 40.000 canciones para compartir una experiencia musical salvaje.

Singen Sie bei einem von L’Escalier organisierten Karaoke-Event zu Sommerliedern, Rihanna, Kungs, Lady Gaga oder Las Ketchup, von Lambada bis Bella Ciao, Saga Africa oder an unsere Erinnerungen. Unverzichtbare, vergessene Lieder oder die neuesten Hits – wählen Sie aus über 40.000 Titeln, um eine entfesselte Stimmung mit Musik zu teilen.

