Atelier de dessin et de peinture avec Véronique Le Dault à l’Escalier 3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat, 4 janvier 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Chaque mercredi et chaque samedi après-midi, de 14h à 16h, Véronique Le Dault propose un atelier pour toute personne, enfants, adolescents, adultes, ayant envie de découvrir des outils pour s’exprimer aux travers de la peinture, du dessin, de la gravure et du modelage.

Peinture : gouache, acrylique, aquarelle, encres.

Dessin : crayon, fusain, craie sèche ou grasse.

Gravure : taille direct, impression sur presse à eau forte.

Modelage : terre, papier mâché.

Dans une atmosphère chaleureuse, Véronique vous fera voyager au fil de votre créativité hors du temps, avec des thèmes classiques ou imaginaires, d’après modèles, histoires, poésies, actualité, nature, émotion….

Les débutants sont les très bienvenus !.

2023-01-04 fin : 2023-01-04 16:00:00. .

3 Place Gay Lussac

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Every Wednesday and Saturday afternoon, from 2 to 4 pm, Véronique Le Dault offers a workshop for anyone, children, teenagers, adults, who wants to discover tools to express themselves through painting, drawing, engraving and modeling.

Painting: gouache, acrylic, watercolor, inks.

Drawing: pencil, charcoal, dry or wet chalk.

Engraving: direct cutting, printing on an etching press.

Modeling : clay, paper mache.

In a warm atmosphere, Véronique will take you on a creative journey out of time, with classical or imaginary themes, from models, stories, poetry, current events, nature, emotion….

Beginners are very welcome!

Todos los miércoles y sábados por la tarde, de 14:00 a 16:00 horas, Véronique Le Dault ofrece un taller para cualquier persona, niños, adolescentes, adultos, que deseen descubrir herramientas para expresarse a través de la pintura, el dibujo, el grabado y el modelado.

Pintura: gouache, acrílico, acuarela, tintas.

Dibujo: lápiz, carboncillo, tiza seca o grasa.

Grabado: corte directo, impresión en prensa de grabado.

Modelado: arcilla, cartón piedra.

En un ambiente cálido, Véronique le llevará en un viaje creativo fuera del tiempo, con temas clásicos o imaginarios, a partir de modelos, cuentos, poesía, actualidad, naturaleza, emoción….

Los principiantes son bienvenidos

Jeden Mittwoch- und Samstagnachmittag von 14.00 bis 16.00 Uhr bietet Véronique Le Dault einen Workshop für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an, die Lust haben, Werkzeuge zu entdecken, um sich durch Malen, Zeichnen, Gravieren und Modellieren auszudrücken.

Malen: Gouache, Acryl, Aquarell, Tinte.

Zeichnen: Bleistift, Kohle, Trocken- oder Ölkreide.

Radierung: Direktschnitt, Druck auf einer Kaltnadelpresse.

Modellieren: Ton, Pappmaché.

In einer warmen Atmosphäre wird Véronique Sie auf eine zeitlose Reise Ihrer Kreativität mitnehmen, mit klassischen oder imaginären Themen, nach Modellen, Geschichten, Gedichten, Aktualität, Natur, Emotionen…..

Anfänger sind sehr willkommen!

