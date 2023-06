ATELIER REALITE VIRTUELLE 3 Place Étienne Sanier Aniane, 17 juin 2023, Aniane.

Aniane,Hérault

Profitez d’une visite dans votre bibliothèque pour découvrir ou redécouvrir la réalité virtuelle. En enfilant un casque, vous allez être immergés dans un monde virtuel créé de toute pièce..

3 Place Étienne Sanier

Aniane 34150 Hérault Occitanie



Take advantage of a visit to your library to discover or rediscover virtual reality. By putting on a helmet, you will be immersed in a virtual world created from scratch.

Aproveche una visita a su biblioteca para descubrir o redescubrir la realidad virtual. Poniéndote unos auriculares, te sumergirás en un mundo virtual creado desde cero.

Nutzen Sie einen Besuch in Ihrer Bibliothek, um die virtuelle Realität zu entdecken oder wiederzuentdecken. Wenn Sie ein Headset aufsetzen, tauchen Sie in eine virtuelle Welt ein, die von Grund auf neu erschaffen wurde.

Mise à jour le 2023-06-01 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT